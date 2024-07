Raw 29 07 2024 The last show before SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Xcel Energy Center di St. Paul, Minnesota. Loinizia con Seth Rollins che raggiunge il ring. Da il suo benvenuto ai fan poi ricorda che mancano solo cinque giorni ae il match tra Drew McIntyre e CM Punk adesso è davvero vicino. Vuole stabilire con loro delle regole per l’incontro che dirigerà. Sia Drew che Punk raggiungono il ring. Seth gli ricorda a entrambi che seppur ci sia tensione tra di loro non possono toccarsi sennò l’incontro sarebbe finito ancor prima di iniziare per scelta di Adam Pearce. Drew dice a Punk che si vede che ha paura di lui, ma Seth dice di non aver paura di nessuno. Seth prova a intervenire replicando che si è offerto come volontario per il match dato che nessuno poteva farlo, se non lui. Tutti vogliono vedere il match.