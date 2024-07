Quando viene recuperato il triathlon maschile alle Olimpiadi | nuova data orario causa del rinvio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) La finale deldei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata rinviata. La gara, che in teoria si sarebbe dovuta disputare questa mattina a partire dore 08.00 è stata posticipata a domaniore 10.45 per colpa delle qualità dell’acqua della Senna, ancora una volta sotto gli standard minimi. Il timore era già presente sin dalla Cerimonia Inaugurale, con i test sulle acque del fiume della capitale francese che hanno sempre dato esito negativo. Il livello minimo non è stato raggiunto ormai da giorni e, dopo la cancellazione deglinamenti, si è dovuto fare lo stesso con la gara. Laddove si deve disputare la sezione iniziale della gara, quella di nuoto, quindi, non si può balneare. La decisione degli organizzatori è stata inevitabile:. Al momento tutto è fissato per domani. Una giornata (mercoledì 31 luglio) nella quale vivremo due finali.