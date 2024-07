Parigi 2024 Malagò | Ci siamo ripresi quanto ci meritavamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente del Coni, Giovanni, ai microfoni di RaiSport, commenta così l’oro nella spada femminile a squadre conquistato dalle azzurre ai Giochi di: “commossi,tanto riconoscenti a queste ragazze. In un clima non dico ostile ma sicuramente con un tifo da stadio, acceso, appassionato, contro tutto e tutti hanno messo grandissima testa.felici,andati a riprenderci qualcosa che nei giorni passati ci saremmo meritati. Sono felicissimo per queste ragazze. E’ un percorso che parte da lontano”. “Quello che dovevo dire l’ho detto per tutelare i nostri atleti. E’ il bello e anche il triste di questo sport. Chi è forte va a riprendersi con gli interessi quello che ha perso prima. Oggi sono arrivate tre medaglie pesantissime”, ha aggiunto.: “Cici” SportFace.