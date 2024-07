Olimpiadi scherma e polemiche | una breve guida Come funziona il regolamento di fioretto sciabola e spada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Nelle ultime ore, “”, “” e “stoccata” sono le le parole più ricercate sul web: tutto merito (o colpa) della discussa e rovente finale di(specialità) delledisputata e persa da Filippo Macchi contro Ka Long Cheung. Il punto della vittoria è stato ripetuto per ben tre volte prima di assegnarlo in maniera definitiva, purtroppo a favore dell’atleta di Hong Kong. Per capirne i motivi e farsi una propria opinione su quanto accaduto, però, è necessario prima avere un’idea generale circa ildella disciplina. Tanti dubbi, soprattutto per chi non la pratica. Si parte da una divisione convenzionale che varia a seconda del tipo di strumento utilizzato: il, lae l’epée (). Le differenze sono minime: la luce che si accende, le parti del corpo che si possono colpire e tanto altro.