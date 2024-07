Olimpiadi Parigi rinviata la gara di triathlon | la furia degli atleti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Continuano le polemiche dopo il rinvio delladi Biathlon alledi2024 a causa dell’inquinamento delle acque della Senna. La decisione continua a scatenare motivi di discussione. “Quando ti svegli alle 4.20 per gareggiare alle, e lanon c’è” è la protesta del campione olimpico in carica di, Kristian Blummenfelt. Mondo, atleta brasiliana rimandata a casa: il motivo fa discutere Le protestesono sempre più forti: “se la priorità è la salute– dice il belga Marten van Riel, due bronzi olimpici – ladoveva essere spostata altrove da tempo. Siamo solo marionette in uno spettacolo di marionette”. L'articololadi: laCalcioWeb.