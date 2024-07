Nuoto Paltrinieri è il pioniere che ha lanciato questa generazione d’oro dell’Italia E ha ancora due carte…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Un vero capitano. Gregorioè tornato “SuperGreg” e l’ha fatto in una specialità che aveva pensato anche di non affrontare in queste Olimpiadi di Parigi. Sì, perché l’indicazione dell’ultimo biennio facevano pensare che ormainon fosse in grado di sostenere i ritmi indiavolati degli 800 stile libero, sempre più affini ai 400 sl piuttosto che ai 1500. E così nella Defense Arena un altro modo di gareggiare, cercando un cambio di passo da metà gara, per mettere pressione agli avversari e creare un elemento diverso dal solito. Una tattica che ha permesso al nostro portacolori di portarsi a casa un bronzo dai connotati storici. Il carpigiano è diventato il primo italiano di sempre nelad andare a podio in tre Olimpiadi consecutive e ad aver conquistato quattro medaglie individuali, tenuto conto anche della prova in acque libere di Tokyo.