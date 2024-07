Mortara furto con strappo in strada | pensionato derubato della collana d' oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Pavia), 30 luglio 2024 -d'oro. L'uomo, 69enne, stava tornando a casa, percorrendo a piedi via Cadorna a, nella serata di ieri, lunedì 29 luglio, quando è stato avvicinato da dietro da uno sconosciuto, che con gesto improvviso gli ha strappato dal collo lad'oro che indossava. Il malvivente è subito scappato, dileguandosi per le vie limitrofe e riuscendo così a far perdere le proprie tracce prima che potessero arrivare le forze dell'ordine. La vittima ha immediatamente lanciato l'allarme al 112 e una pattuglialocale Stazione dei carabinieri è intervenuta sul posto, ma le ricerche del ladro non hanno avuto esito. Non è stato necessario l'intervento sul posto di soccorsi sanitari perché il 69enne non è per fortuna rimasto ferito.