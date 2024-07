Mediterraneo sommerso dalla plastica i cittadini chiedono interventi al governo e all’Unione europea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il mare non se la passa affatto bene e questo preoccupa molto gli italiani, chea politica e imprese un intervento concreto per la sua salvaguardia. È questo il quadro che emerge dal sondaggio realizzato da SWG per Marevivo, che registra la percezione che ihanno dello stato di salute del mare e cerca di definire il rapporto che ad esso li lega. Inquinamento a livelli allarmanti, perdita di biodiversità, eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche. Sono troppo pochi e inefficaci finora glimessi in atto per la protezione di quello che per il 52% degli italiani è un luogo da tutelare. Anche se solo il 42% lo riconosce come un elemento chiave della vita sulla Terra, il 60% degli intervistati ritiene che il mare sia una realtà fortemente a rischio e che vada difesa con la massima urgenza.