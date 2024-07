L’ultimo Nadal è la fine dei Giochi Djokovic vuole l’oro e non fa sconti A Rafa resta soltanto il doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) dall’inviato La gente si era passata parola. Un tam tam. Un segnale di fumo. Un messaggio in codice. Lunedì 29 luglio 2024. Intorno all’ora di pranzo. The Last Dance.spettacolo. Lo show del congedo, dell’addio all’eterno ritorno del sempre uguale. Perché forse è così: noi non lo sapevamo, ma Nietzsche parlava di loro. Die di Nole.Die diL’assedio. Parigi si è fermata per una partita di tennis che non assegnava medaglia, era un banalissimo turno di qualificazione. Tra l’altro dall’esito abbastanza scontato, perchési trascina tra mille e mille acciacchi mentremeno di un mese fa ha giocato la finale di Wimbledon. E però, non ci puoi fare niente. Esistono emozioni che scappano dalla razionalità. Perché la nostalgia è la lama del rimpianto: quando erano giovani gli eroi, eri più giovane anche tu.