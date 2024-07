L' ultima della Corte europea | vuole obbligare l' Inps a dare il Reddito ai migranti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) La legge simbolo del grillismo delle origini. Una norma che doveva creare posti di lavoro e che ha, al contrario, solo distribuito (tanti) soldi pubblici a pioggia ad eterni disoccupati. Una sentenza che rischia di aprire una piccola voragine nei conti pubblici italiani. L'Europa, dopo il grottesco report secondo il quale nel nostro Paese non vi sarebbe sufficiente libertà di stampa, entra nuovamente a gamba tesa sulle questioni di casa nostra. Ieri ladi Giustiziaha dichiarato illegittima una delle norme che regolava il (defunto)di cittadinanza. Nello specifico, i magistrati hanno ritenuto non conforme ai valori e alle leggi del Vecchio Continente la prerogativa richiesta alle persone straniere che volevano far domanda per il mitologico sussidio di Stato.