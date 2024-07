LibanoMeloni a Israele | è una trappola

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 7.00 La premier Meloni, in visita di Stato a Pechino, si è detta "preoccupata per il rischio escalation" in Libano. "Diversi soggetti regionali puntano a una escalation, a costringerea una reazione". Invito "a non cadere in questa". Quanto ai nomi e alle deleghe per il prossimo commissario europeo italiano, "Sto parlando con Ursula von der Leyen" ha detto. Per i nomi c'è tempo "fino al 30 agosto", valuteremo "con i partiti della maggioranza,è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro".