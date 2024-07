Jamboree task force al lavoro per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è svolto all’insegna dellail primo week-end del Summercon lapredisposta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa per far fronte all’arrivo dei numerosi turisti richiamati sulla spiaggia di Velluto in occasione dell’evento. È costituito da oltre 50 uomini e donne il dispositivo interforze giornaliero coordinato dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Senigallia, Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco, che ha vigilato sull’ordine epubblica nelle varie location interessate all’evento mentre l’organizzazione ha provveduto con personale specializzato, unitamente ai volontari della Protezione Civile, alla vigilanza dei varchi di accesso e deflusso nel centro città. Predisposto anche un presidio medico fisso e due ambulanze.