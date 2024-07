Inter Inzaghi ritrova Calhanoglu e Sommer verso l’amichevole di venerdì a Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il gruppo è ormai quasi al completo. Nella giornata di oggi arriveranno ad Appiano Gentile sia Hakan(nella foto) che Yanne così Simonepotrà togliere altre due spunte nella lista degli assenti. All’appello mancano solo i francesi Pavard e Thuram, gli olandesi Dumfries (che rinnoverà fino al 2028 una volta arrivato in città) e De Vrij, tutti attesi il 3 agosto mentre tra il 7 e l’8 arriverà anche Lautaro Martinez. Valentin Carboni potrebbe non passare nemmeno per i campi di Appiano, visto chee Olympique Marsiglia ne stanno trattando la cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto a a circa 35 milioni di euro per i francesi e controriscatto poco più alto consentito ai nerazzurri.