Il X Municipio in prima linea contro l’usura

(Di martedì 30 luglio 2024) Ostia, 30 luglio 2024 – È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa tra il presidente delRoma X Mario Falconi e il legale rappresentante l’Associazione FAI Antiusura Ostia Francesco De Donno. Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura della legalità, della prevenzione e del contrasto, in particolare al, nel territorio Municipale, l’informazione in merito agli strumenti di prevenzione, con l’ausilio, tra l’altro, di fondi regionali e statali per le vittime di tali odiosi fenomeni, oltre all’attuazione di interventi, con assistenza specializzata, a sostegno di soggetti a rischio per il sovraindebitamento o già vittime di usura. Con questo accordo ilX ha voluto dare seguito alla mozione approvata nel Consiglio tematico svoltosi il 30 maggio scorso.