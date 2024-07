Il quarto memorial Asia per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Per ricordareFarro, la 13enne deceduta insieme a suo babbo, il 1° luglio 2020, nel gravissimo incidente stradale che si verificò alla rotonda "Fenili" a Sala di Cesenatico, Michela Masi, la mamma die l’associazione "Pezzo di cuore", organizzano sabato e domenica a Borghi nel parco "Pezzo di Cuore", la quarta edizione del "". Dalle 18 funzionerà lo stand gastronomico. Il parco "Pezzo di Cuore" è stato voluto e costruito da mamma Michela, in memoria di. Sabato dalle 17 esposizione di Lambrette Rimini Centre, dalle 18 alle 21 Musica & Voice con Michelone e Matteagi e dalle 21.30 concerto dei Bluesmec. Domenica dalle 17 alle 20.30 giro in Quad, dalle 18 alle 21 spettacolo "Più che puoi" con Ctm Academy Gatteo dalle 21.30 concerto Radio Kom con tributo a Vasco Rossi. Il ricavato sarà devoluto alla associazione "Pezzo di cuore".