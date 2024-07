Il pesce scorpione invade il Mediterraneo dopo il granchio blu | i rischi per l’uomo e gli ecosistemi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024)aver subito l’invasione feroce dei granchi blu, l’ecosistema del Marviene nuovamente scosso dall’arrivo di un nuovo predatore, il(Pterois miles). Alcuni esemplari sono stati avvistati anche lungo le coste italiane, in Sicilia, Puglia e Calabria per l’esattezza, con i biologi marini che si sono detti preoccupati dell’arrivo di questo nuovo predatore originario del Mar Rosso. Ilha, infatti, una grande capacità di colonizzare nuovi habitat ed è pericoloso anche pera causa delle sue lunghe e sottili spine velenose. Ilarriva nel MarCosì come spiegato da Claudio Brinati, esperto biologo, ilè in grado di impattare notevolmente suglimarini nostrani.