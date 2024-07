Giubileo | a che punto sono i lavori sul Ponte dell’Industria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 –in corso le operazioni di consolidamento delle fondazioni di, l’opera giubilare da 18 milioni di euro, eseguita da Anas, che per l’Anno Santo aprirà nuovamente al traffico, consentendo il passaggio dei bus e la creazione di due passerelle una pedonale, una ciclabile. Questa fase deiè stata molto attesa ed è frutto di un complesso lavoro che in questi ultimi mesi ha impegnato notevolmente tecnici ed operai specializzati presenti in cantiere., a chesiamo Dopo lo spostamento dei sottoservizi, senza mai interrompere le forniture agli abitanti, è stata avviata la fase preparatoria al ‘jet grouting’ la tecnica che consiste nel consolidare e rendere più forti le strutture già esistenti.