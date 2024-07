Filippo Macchi è argento La società presenta un ricorso ufficiale | Deluso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024)ha conquistato la medaglia d’nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi ma purtroppo, quando è salito sul podio, non è riuscito a fare neanche un sorriso. Questo perché, nonostante fosse in vantaggio, l’arbitro gli ha annullato due scoccate e l’ultima ha deciso di darla all’avversario, nonostante l’incertezza. Una medaglia d’che però sarebbe dovuta probabilmente essere oro. A dirlo ovviamente non sono io che di scherma non me ne intendo, ma proprio la FederScherma che ha aperto unformale col supporto del Coni. “La Federscherma non ci sta e presenterà unformale, col sostegno del Coni e del presidente Giovanni Malagò, alla Federazione internazionale e al Cio per la finale olimpica del fioretto maschile vinta dal cinese di Hong Kong, Ka Long Cheung, sull’azzurro