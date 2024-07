Elly stai attenta | Renzi è il Picasso della politica Parola di Pippo Civati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) C’è la logica matematica, c’è la logica. E poi c’è logica di Matteo. La quale recita: “Se lui dice a, significa anche b”, spiega al Foglio Giuseppe, da buon professore di centrosinistra. Cento dirigenti di Iv (la sottoscrizione è stata promossa da Filippo Campiotti, presidente di Iv Milano) hanno già chiesto adi indire un congresso per decidere “la lineadel partito”. Per Raffaella Paita è “segno di vitalità”., per lei, che segno è? “Per quanto resti ideologicamente lontanissimo da me”, la premessa del fondatore di Possibile, “va riconosciuto chein questo è il numero uno: esce malconcio dalle europee, vede arrivare Piersilvio fra i moderati. E allora cosa fa? Prende palla e smista assist”. PerSchlein, gol annullato alla Partita del cuore – ma ancora al vaglio del Var di un ipotetico campo largo. “Insomma.