Dazn novità sui diritti della Serie A | ufficiale il nuovo accordo

(Di martedì 30 luglio 2024)ha annunciato oggi l’acquisizione esclusiva deiA,Coppa Italia eSupercoppa italiana in Spagna per le prossime tre stagioni (2024/25, 2025/26 e 2026/27). L’comprende anche inon esclusivi per Andorra. La conferma arriva dallo stesso broadcaster che offrirà una copertura live e on-demand delle partite di calciomassimaitaliana, oltre agli highlights di ogni match, interviste e servizi dedicati. Bosco Aranguren, Amministratore Delegato diSpagna, ha commentato: “il nostro obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza per i tifosi e l’acquisizione deidiA, Coppa Italia e Supercoppa Italiana amplia la nostra offerta calcistica internazionale e rendel’opzione più attraente e accessibile per gli appassionati di sport nel nostro Paese.