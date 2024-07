Captain America | Brave New World Anthony Mackie anticipa la presenza nel film di numerosi Hulk

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) L'attore ha paventato la possibilità che nelMarvel appariranno "molti", ci sarà spazio anche per un gradito ritorno? Il primo trailer diNewha svelato la prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe di Red, ma secondo quanto dichiarato dal protagonista, non sarà l'unicoa comparire sullo schermo. Neldiretto da Julius Onah, vedremo infatti l'attesa trasformazione del Presidente Ross - interpretato per la prima volta da Harrison Ford, che ha ereditato il ruolo dal compianto William Hurt - nel Reddei fumetti Marvel. In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly in occasione del Comic-Con di San Diego, la star diNewha rivelato però che nel