Audero le prime parole al Como | Molto felice del nuovo capitolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Emilè diventato ufficialmente unportiere del. L’italiano ha lasciato l’Inter a giugno ed ha commentato così la sua futura esperienza. NUOVA ESPERIENZA – Emilha lasciato l’Inter alla fine di giugno alla scadenza del prestito a causa della scelta della dirigenza di non riscattarlo, puntando invece sull’estremo difensore del Genoa Josep Martinez come secondo. La Sampdoria in questi giorni lo ha ceduto infine al, che così accoglie il suoportiere.alla firma ha commentato il momento: «Sonoe soprattuttoorgoglioso di iniziare une importante. Vi anticipo una stagione difficile perché non possiamo dare nulla per scontato.