Violentata e lasciata nuda in strada mentre è in vacanza con i genitori | la vittima ha 15 anni

(Di lunedì 29 luglio 2024) Orrore in Italia: una ragazza di soli 15è statae poisola e semiin: questo il racconto fatto dalla, che ha denunciato gli abusi subiti all’uscita di una discoteca ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Ad aggredirla sarebbe stato un ragazzo di qualche anno più grande conosciuto nel corso della stessa serata.Leggi anche: Olimpiadi 2024, commentatore di Eurosport licenziato per una battuta sessista sulle nuotatrici australiane La giovaneera incon la famiglia, quando ha deciso di trascorrere qualche ora da sola in discoteca. Lì avrebbe incontrato, secondo le ricostruzioni, un giovane. Un drink, una passeggiata in riva al mare, poi la ragazzina si è ritrovata in un vicolo buio e senza uscita, dove si è consumata la violenza sessuale.