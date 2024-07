Vavassori-Ruud in tv oggi tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Andreatroverà di fronte Casperal secondo turno del torneo disingolarealledi. L’azzurro ha già disputato due match nell’evento a cinque cerchi, con una vittoria e una sconfitta al referto: successo ai danni di Pedro Martinez in singolare, mentre dolorosa resa nel doppioal fianco di Simone Bolelli contro Carreno Busta/Granollers.è certamente un avversario ostico sul rosso, in quanto specialista nonché due volte finalista al Roland Garros, maproverà a giocare le sue carte alla ricerca dell’impresa. In caso di passaggio del turno, l’italiano sfiderebbe uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e il francese Ugo Humbert.