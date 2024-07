Sergio Bernardini e lo storico locale La Bussola Una mostra al Palazzo Mediceo di Seravezz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da Aretha Franklin, Ray Charles e Louis Armstrong a Raffaella Carrà, Gino Paoli e Adriano Celentano: sono solo alcune delle star, italiane e internazionali, che si sono esibite a La, lonight di Marina di Pietrasanta, presso la località Le Focette, fondato daAntonionel 1955. Nato a Parigi il 7 maggio 1925 e scomparso il 2 ottobre 1993 in un incidente stradale sull'Autostrada Torino-Piacenza all'altezza del comune di Baldichieri, nei pressi di Asti, a bordo della sua BMW 328, diretto nel capoluogo piemontese per le nozze di un nipote, l'imprenditore e impresario teatrale ha contribuito, negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, al successo di numerosi artisti e, al contempo, a far emergere la Riviera della Versilia come meta di vacanza delle più note personalità dello spettacolo.