Sequestro 41mln a russochiesto da Kiev

(Di lunedì 29 luglio 2024) 17.35 Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Firenze beni per 41 mln di euro a un uomo di affari russo,su richiesta della Procura anticorruzione di. I beni sequestrati,immobili e quote societarie,sarebbero frutto di proventi illecitamente accumulati. Il russo risulta indagato per i reati,commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici ufficiali,frode ai danni di una società pubblica attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli per un ammontare di oltre 60 mln di dollari, e riciclaggio.