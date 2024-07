Raul Dumitras ogni sera con una tentatrice nuova? Ecco con chi sta adesso

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) In queste ore è trapelata un’ennesima segnalazione che riguarda. L’ex concorrente di Temptation Island, il quale è uscito separato dalla sua fidanzata Martina De Ioannon, pare si stia dando alla pazza gioia una volta terminata la sua esperienza nel reality show. Sembra, infatti, che stia uscendo con diverse ex tentatrici della trasmissione.qual è l’ultima indiscrezione trapelata.con quale altraè stato avvistatodopo Temptation Island Una volta terminato il suo percorso a Temptation Island, il nome diè stato accostato a quello di diverse tentatrici. All’interno del villaggio sembrava essere molto vicino e in sintonia con la single Siriana. Una volta uscito dal programma, poi, è stato avvistato con Nicole, su cui sono emersi anche dei retroscena piuttosto piccanti.