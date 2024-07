Parigi 2024 Macchi argento ma tra le polemiche | Cerioni furioso ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ un finale convulso anche questa sera alle Olimpiadi die anche questa volta è l’Italia a dover recriminare. Questa volta arriva la medaglia d’per Filipponel fioretto maschile della scherma, al termine di una finale controversa in cui sul 14-14 èdi tutto: protagonista l’arbitro dell’incontro, come già accaduto ieri con judo, boxe e la stessa scherma. Ma il cte lo stesso atleta azzurro vanno su tutte le furie per quanto accaduto contro il rappresentante di Hong Kong, Cheung, che si prende l’oro in modo beffardo. LA RICOSTRUZIONE Sul 14-14, dopo una bellissima finale in cui l’azzurro ha prima inseguito e poi mancato la difesa del vantaggio, ci sono due stoccate in cui si accendono entrambe le luci. A quel punto bisogna andare con la review video, che in entrambi i casi non premia nessuno dei due contendenti.