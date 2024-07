Olimpiadi chi vince una medaglia trova un tesoro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un oro alleè un sogno per un atleta, ma è anche un bel guadagno. Si arriva anche a 700mila euro e a vitalizi. Paese che vai e somma che trovi per i campioni che salgono sul podio. Dipende dalle Federazioni e comitati olimpici nazionali. Ci sono anche sorprese, come premi alternativi e in aggiunta ai soldi: appartamenti, diamanti, auto e capi di bestiame. E l’Italia? È nella top ten dei paperoni. Gli sportivi italiani che torneranno a casa da Parigi 2024 con un oro al collo avranno in tasca 180 mila euro (lordi), 90mila per l’argento, 45 mila per il bronzo. Stesse cifre di quattro anni fa a Tokyo, dove i premi erano stati alzati del 20% rispetto a Rio 2016. Per i Giochi giapponesi il Bel Paese ha speso 2,43 milioni di euro per le 40 medaglie conquistate (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi).L’Italia, dunque, è tra i più generosi con i suoi sportivi.