LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Balzer fa sognare il pubblico parigino Aumenta l’attesa per Macchi

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Altra parata e risposta della transalpina. 1-1. Parata e risposta della francese. 0-1. Parte subito forte la coreana che va a segno con la prima stoccata. SI PARTE!! Inizia la seconda semifinale della sciabola femminile tra Apithy-Brunet e Choi. 19.23 Entrano in pedana le due atlete per la seconda semifinale. 19.22 La coreana, testa di serie numero 18, è una delle grandi sorprese di quest’oggi. Questo il suo cammino per raggiungere la semifinale: 15-14 vs USA NAZLYMOV (15) 15-7 vs JPN EMURA (2) 15-14 vs KOR JEON (10) 19.20 Questo il cammino odierno di Manon Apithy-Brunet, testa di serie numero 3, fino alla semifinale: 15-12 vs KAZ SARYBAY (30) 15-9 vs KOR YOON (14) 15-13 vs GRE GKOUNTOURA (6) 19.18 In finale Saraaffronterà la vincente di Apithy-Brunet e Choi. Ildel Grand Palais sogna la finale tutta francese.