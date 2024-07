Libertà di stampa il report europeo boccia l’Italia | Dal governo di estrema destra attacchi senza precedenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Europa bacchetta nuovamente Giorgia Meloni. È uscito infatti un dettagliatosule le condizioni delladia cura del consorzio Mfrr (Media freedom rapid response), co-finanziato dall’Unione europea. Il titolo dato al dossier italiano, della lunghezza di 28 pagine, non lascia spazio a troppi dubbi: “Silenziare il quarto potere, la deriva democratica del”. Lo studio verrà presentato online nel pomeriggio di lunedì 29 luglio.Leggi anche: Massimo Cacciari: “Meloni sta per cadere, Schlein tieniti pronta” “La crescente attenzione da parte di media nazionali e internazionali sul declino delladei media in Italia ha sollevato preoccupazioni a Bruxelles e non solo. – si legge nel– Tuttavia, ilitaliano non ha ancora dimostrato il proprio impegno nell’affrontare il problema.