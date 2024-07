La Vuelle chiama i tifosi Abbonamenti | ci siamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ la settimana della campagna, quella in cui la società lancerà il suo appello per riempire il palazzo. Si tratta sempre di un momento cruciale nell’estate che introduce alla nuova stagione, il periodo in cui si misura la temperatura alla tifoseria per capire se la febbre per il basket a Pesaro è ancora alta. A maggior ragione in questa stagione, dopo che laè caduta al piano di sotto, è importante capirlo: capire cioè quanto l’amarezza per una retrocessione arrivata dopo ben 17 anni ininterrotti di serie A abbia inciso sul morale del pubblico e quanto invece ciò che è accaduto abbia solleticato le corde dell’orgoglio di una città che non ci sta a recitare su una ribalta che non sia quella principale.