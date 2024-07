KUKLA esce con FORMULA UNO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024)è fuori con il nuovo singolo “Uno” che descrive come prendersi cura di chi si ama per non essere schiacciati dalla velocità della vita. “Uno” è il nuovo singolo diNel suo nuovo singolo, il secondo con Sorry Mom!,esplora il ritmo frenetico delle relazioni moderne, paragonandole a un Gran Premio diUno. Per l’ascolto: https://udsc.lnk.to/uno Ascolta su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5kfP01DK0D8 Cosa rappresenta “Uno”? In un mondo che corre veloce, “UNO” diventa un potente promemoria dell’importanza di prendersi cura l’uno dell’altro per non essere schiacciati dalla velocità della vita. Le storie d’amore sono piene di adrenalina e momenti intensi. Basta un attimo di distrazione per rischiare di perdere terreno, proprio come in una curva affrontata male.