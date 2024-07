Judo -57 kg femminile oggi in tv con Veronica Toniolo Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il programma e gli orari della categoria -57kgdialledidi lunedì 29 luglio. Sul tatami scocca l’ora di. Esordio a cinque cerchi per la figlia d’arte (papà Raffaele e mamma Monica Barbieri sono stati degli assi di questa disciplina) parte dai sedicesimi del tabellone contro la giapponese Haruka Funakubo. Il suo incontro è in programma come quinto a partire dalle 10.00 di lunedì 29 luglio e la speranza è che possa spingersi più in là possibile nel draw. Potrebbero essere previsti dei collegamenti su Rai 2 anche per le fasi iniziali del torneo, ma si potrà seguire sicuramente integralmente l’evento su Discovery+. Possibile anche trovare la diretta per gli abbonati a Sky Sport e Dazn, che metteranno a disposizione canali aggiuntivi. Sportface.