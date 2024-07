Inter-Lecce attesa per la prima in casa | occasione per i biglietti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo il debutto in Genoa-del 17 agosto, i nerazzurri apriranno la loro stagione innella sfida contro ildi sabato 24 agosto. Il club nerazzurro ha rilasciato le informazioni relative ai, con una grandeper tutti i tifosi.IN– C’è grandeper, gara in programma alla seconda giornata di campionato (dopo la trasferta contro il Genoa) e apertura stagionale a San Siro per i campioni d’Italia. C’è già grandee grande voglia di tornare allo stadio a incitare i nerazzurri, reduci da una stagione fantastica, conclusasi con il ventesimo scudetto vinto proprio in faccia ai rivali storici del Milan. E proprio alla luce della sfida contro i salentini, il club nerazzurro ha rilasciato le informazioni relative all’acquisto dei