Impresa Macchi batte il campione e va in finale

(Di lunedì 29 luglio 2024) È in arrivo la settima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Filippo, grazie alla vittoria in semicontro l’americano Nick Itlin (15-11), si è guadagnato l’accesso allaper l’oro. In quest’ultimo incontro,affronterà l’atleta di Hong Kong, Cheung Ka Long, che nell’altra semiha superato il giapponese Iimura Kazuki con lo stesso punteggio di 15-11. Filippo: la promessa italiana della scherma. Filipponasce il 20 maggio 2001 a Pisa, in Italia. Fin da giovanissimo, mostra una grande passione per lo sport, avvicinandosi alla scherma grazie alla tradizione sportiva della sua città. Inizia a praticare questo sport presso il club “Pisascherma”, dove subito mette in mostra il suo talento naturale e la sua determinazione.