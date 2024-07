Il ritorno di Robert Downey Jr ma nei panni del Dottor Destino! e tutte le altre grandi rivelazioni Marvel al Comic-Con 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) IStudios hanno trovato il loroe si tratta di una pietra miliare del loro mondo, quelJr. morto da eroe neidi Tony Stark in Endgame nel 2019, pronto a interpretare il super cattivo nei prossimi due film degli Avengers. Come negli anni passati, il panel deiStudios è stato l' evento del San Diego-Conpiù atteso e più ricco di sorprese. Reduce da un weekend da record per Deadpool & Wolverine, Kevin Feige, la figura a capo deiStudios, è salito sul palco della Hall H per la prima volta dal 2022 per riprendere la storica tradizione di presentare i piani degli anni successivi.