Il desert blues di Bombino Ai Chiostri il ritmo dell’Africa

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovo concerto di Mundus, stasera alle 21,30 aldi San Pietro a Reggio, con il concerto "Sahel" di. Goumour Almoctar (foto), in arte, stella delè accompagnato sul palco da Kawissan Mohamed Alhassan a chitarra e voce, Djakrave Dia a basso e voce e Corey Wilhelm alla batteria. • Proseguono i laboratori creativi di "Circo in cantiere", nell’ambito di Estate Popolare, dalle 17,30 al parco dei Platani di via Fenulli. • All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto spazio al cinema estivo con "Lezioni di vita" di Alexander Payne. • Cinema estivo anche nel cortile delle scuole di via Costa a Guastalla, con "Dungeons & Dragons. L’onore dei ladri", a ingresso libero.