Hummels il telefono non squilla E il Bologna si prepara al piano B

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un altro giorno è andato senza la risposta di Mats(35 anni). La dirigenza rossoblù e Giovanni Sartori in particolare hanno tenuto acceso ilfino a tardi, sperando in novità dalla Germania che in tarda serata ancora non erano giunte. Sono giunte, invece, indiscrezioni che potrebbero stare dietro al tempo che si è preso l’ex Borussia: anche Roma e Real Sociedad sarebbero sulle sue tracce. Non faranno la Champions, desiderio di, ma oltre a offrire un ingaggio di base più vicino alla richiesta (il tedesco guadagnava 3,7 milioni più bonus al Dortmund, ilne offre 2,5) garantirebbero un’opzione sulla stagione successiva, in caso di qualificazione alla massima competizione europea. Ilaspetta. Perché dalla risposta didipende la strategia di mercato. Ma non con le mani in mano.