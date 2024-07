Highlights oro di Thomas Ceccon | la finale dei 100 dorso di nuoto Olimpiade Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024)è il nuovo campione olimpico dei 100di. Ai Giochi diarriva un altro successo: dopo l’oro di Martinenghi, è il vicentino a far suonare nuovamente l’inno italiano nella capitale francese. Vittoria in 52 secondi netti con una seconda vasca da urlo, beffando il cinese Xu. Insieme all’azzurro e all’asiatico sul podio c’è l’americano Murphy. Di seguito ildella gara, tutta da rivivere con il fiato sospeso. TUTTI I RISULTATI DI LUNEDÌ 29 LUGLIO ITALIANI IN GARA LUNEDÌ 29 LUGLIO IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNOoro di: ladei 100di) SportFace.