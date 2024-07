Formula 1 colpo sul mercato piloti | la nuova scuderia di Sainz

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il campionato di1 entra nella fase importante ma a tenere banco è anche il. Una situazione calda era quella legata al ferrarista Carlosma nelle ultime ore la questione si è sbloccata: è ufficiale il passaggio dello spagnolo in Williams. “La Williams Racing ha annunciato oggi che Carloscompleterà la squadraper la stagione 2025 del Campionato mondiale FIA ??di1 e oltre. Con un decennio di gare di F1 alle spalle,si unirà alla Williams dallaFerrari con un accordo di due anni con opzioni di estensione. Nella sua carriera in1 fino ad oggi, lo spagnolo 29enne ha ottenuto tre vittorie in gara, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera ed è attualmente quinto nel campionatodi questa stagione.