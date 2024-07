Finisce il sogno della scherma Eliminate tutte le sciabolatrici azzurre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Nuova delusione dallaazzurra. Lesciabola Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, sono statesubito al primo incontro delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulle pedane del Grand Palaiscapitale francese, Battiston e' stata eliminata dall'ungherese Liza Pusztai per 15 a 12, Mornile dalla francese Cecilia Berder per 15 a 10 e Criscio dalla magiara Luca Viragine Szucs per 15 a 10. Leitaliane ritorneranno in pedana il 3 agosto alle ore 13 in occasione degli ottavi di finaligara a squadra contro l'Ucraina.