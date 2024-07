Fedriga | Diffidare da chi raccoglie le firme contro l’autonomia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 luglio 2024) TRIESTE – Chiper il referendumdifferenziata “penso stia facendo disinformazione ai cittadini, soprattutto del Sud, dicendo chedivide, cosa assolutamente falsa”. “Diffidate da chi stando leperché sono quelli che hanno introdottodifferenziata in Costituzione. E ora raccolgono le, è alquanto particolare”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, a margine di un ina Trieste. “Voler strumentalizzare un nuovo assetto istituzionale per favorire una Pa o una risposta al cittadino più efficace, perché l’ha fatta la parte politica opposta, penso non sia un danno al centrodestra ma al Paese, in particolare al Sud, perché stanno continuando a raccontare che non è all’altezza deldifferenziata. E’ un’umiliazione al Mezzogiorno.