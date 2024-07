F1 Carlos Sainz | ufficiale il suo passaggio alla nuova scuderia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha firmato il suoad unache dunque diventa oraper il 2025, scopriamo tutti i dettagli in questa newsha ufficialmente firmato un contratto pluriennale con laWilliams. A partire dal 2025, il pilota spagnolo, attualmente 29enne, lascerà la Ferrari per unirsi a una delle squadre che occupano le ultime posizioni nella griglia della Formula 1. La notizia era già circolata il mese scorso, ma ora è stata confermata:, escluso dFerrari per fare spazio a Lewis Hamilton, gareggerà con la Williams per almeno due anni, con possibilità di estensione del contratto. Il comunicatodella Williams Racing annuncia chefarà parte della squadra piloti per la stagione 2025 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 e oltre.