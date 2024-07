Comfort e protezione In viaggio con DesertX

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il vento in faccia, il suono di un motore incredibile e la natura che ti circonda. Ti abbraccia e coinvolge. Sono queste le sensazioni che si porta dietro laDiscovery. È lei la Ducati che nasce pronta per vivere avventure indimenticabili su strada e in fuoristrada grazie a una dotazione ’full optional’ che la rende pronta a scoprire qualunque destinazione. Con la nuovaDiscovery è possibile godersi i viaggi come mai prima, grazie a componenti pensate per aumentare ile ladi moto e pilota, sicuri di non passare inosservati con la nuova, grintosa livrea Thrilling Black/Ducati Red. LaDiscovery nasce per essere inarrestabile su ogni terreno e per questo monta di serie paramani rinforzati e paramotore conper la pompa dell’acqua, griglia radiatore e paracoppa rinforzato per proteggere la moto nei tratti più difficili.