Branchini su Allegri | Molte persone si sono inventate una professione con le critiche verso di lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fulvio Collovati sul suo canale YouTube ha intervistato Giovanni, storico agente di Massimiliano, ex allenatore della Juventus.chiarisce la separazione trae la Juve dando una suo parere sulle scelte che il club bianconero sta facendo. L’agente di: «In questo momento c’è un avvicendamento molto forzato alla Juventus» «La rosa dell’anno scorso e degli anni scorsi non era così perfetta come qualcuno voleva far credere. Cosa non ha funzionato? Secondo me, semplicemente, c’era un organico che non poteva consentire di fare molto di più di quanto si è fatto. Poi abbiamo visto le vicissitudini che hanno travolto la società, con i cambiamenti che nederivati.