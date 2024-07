Beach volley vincono tutti i favoriti nel day-2 del torneo olimpico! Ranghieri Carambula la grande sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pronostici rispettati nella seconda giornata di gare deldidi Parigi 2024. L’unica veradi giornata in campo maschile è la vittoria della coppia azzurra2-1 sugli olandesi Immers/Van de Velde. Per il resto sono stati bagnati dalla vittoria gli attesi debutti dei campioni olimpici uscenti, i norvegesi Mol/Sorum che hanno sconfitto 2-0 (21-14, 21-16) i cileni Grimalt/Grimalt e dei campioni del mondo in carica, i cechi Perusic/Schweiner che hanno superato con un secco 2-0 (21-17, 21-19) i canadesi Schackter/Dearing. Nello stesso girone i brasiliani Evandro/Artur hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-19) gli austriaci Horl/Horst, anche qui rispettando i favori del pronostico.