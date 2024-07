Basket femminile la Francia vince agevolmente contro il Canada alle Olimpiadi Decisivo il secondo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lanettamenteilnella prima giornata del torneodidi Parigi 2024 per 54-75, in una sfida spaccata letteralmente in due dalcon un parziale di 2-23 che ha portato l’inerzia del match dalla parte delle transalpine. 13 punti per Marine Badiane e 12 di Gabby Williams per la compagine di coach Toupane, con 11 punti equamente divisi tra Kia Nurse e Shay Colley per ilche però non sono bastate ad evitare il pesante ko. Shay Colley apre le marcature (3-0), con le padrone di casa che piazzano subito un-break per mettere la freccia (3-6). Achonwa accorcia per le canadesi (7-10), con Kia Nurse che pareggia i conti dalla lunetta (10-10).