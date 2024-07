Accordo ASL – Croce Rossa per il Pronto Soccorso di Terracina | il servizio verrà potenziato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) La ASL di Latina e laItaliana hanno firmato unper il potenziamento delpresso il presidio ospedaliero Alfredo Fiorini di. Questo nuovoè pensato per garantire un’assistenza sanitaria adeguata sia ai residenti che ai numerosi turisti che affollano il litorale durante l’estate. Le Dichiarazioni dell’Assessore Regionale Elena Palazzo L’assessore all’Ambiente, Transizione Energetica, Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha espresso soddisfazione per l’: “Mi congratulo con il Commissario della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, per l’appena siglato con laItaliana.