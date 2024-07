Una cangurina salvata dallo staff del parco dopo che aveva perso la mamma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - È fuori pericolo la piccola di canguro grigiodelNatura Vivail decesso della suanel febbraio scorso. Iniziava appena a mettere la testa fuori dal marsupio, pesava poco più di un chilo e la sua sopravvivenza è stata appesa a un filo per molte settimane. Sin da quando è stato necessario somministrarle il primo biberon, senza che fosse possibile reperire un latte specifico per questa specie e ottimale per la sua fase di sviluppo. Eppure,cinque mesi di marsupio artificiale e cure esclusive di giorno e di notte, all'inizio di questa settimana è stato finalmente possibile riunirla al resto del gruppo, che l'ha accettata senza riserve. Fondamentale la fase di ambientazione e socializzazione preliminare, sotto il continuo monitoraggio dello. Ha fatto poi il resto la presenza di un piccolo canguro suo coetaneo, che la cerca molto.